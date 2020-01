Ciel faz dois, Guarany de Sobral vence Atlético-CE e fica na liderança do Campeonato Cearense

Jogo é válido pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense.



Brilhou a estrela do artilheiro. Com dois do atacante Ciel (que já tem cinco no campeonato), o Guarany de Sobral venceu o Atlético-CE neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Cearense, e colocou o Cacique na liderança provisória do estadual, com 13 pontos. O Barbalha, vice, com 10 pontos, joga no domingo.





No Presidente Vargas, Ciel abriu o placar para o Guarasol logo aos 15 minutos. Mas aos 21, Wandson descontou para a Águia da Precabura. Mas no fim do segundo tempo, pintou a estrela do artilheiro Ciel, que fez o segundo dele no jogo, garantindo a vitória do Cacique do Vale.





Na próxima rodada, os jogos acontecem na quarta-feira (22). O Guarasol recebe o Caucaia no Junco às 21h30. O Atlético-CE visita o Barbalha no Inaldão às 20h.

(Com informações do Globo Esporte)