Vítima atropelada por motorista de carro blindado em Sobral está na UTI

Uma das mulheres atropeladas pelo motorista de um carro blindado que provocou perseguição e tiroteio em Sobral, na última quinta-feira (16), está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em estado grave.

De acordo com a assessoria da Santa Casa de Misericórdia - onde está internada - a vítima, de 36 anos, respira com ajuda de ventilação mecânica após passar por uma cirurgia na coluna. O procedimento aconteceu no começo da madrugada de hoje (18).





Devido ao impacto da colisão, a mulher recebeu uma forte pancada na bacia e na coluna, além de ter o pulmão perfurado.





A outra mulher atropelada durante a perseguição é irmã dela e já recebeu alta devido aos ferimentos mais leves, que atingiram pescoço e coluna.





Quanto ao motorista, permanece internado na ala particular da Santa Casa de Sobral, com escolta policial. Ele está consciente e é acompanhado por uma equipe médica, aguardando avaliação de um psiquiatra.





O caso começou quando o motorista furou o bloqueio montado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao entrar na cidade de Sobral, os agentes federais ordenaram que o condutor parasse, mas ele não obedeceu e, ao tentar realizar uma manobra de marcha à ré, colidiu com o carro da polícia e com outros veículos que estavam estacionados na rua.





A polícia atirou no carro, forçando a parada. Daí em diante, seguiram-se as negociações, que duraram mais de cinco horas para que o motorista saísse do veículo.





