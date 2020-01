Justiça determina ao Hospital Dr. Estevam (Práxis) que garanta atendimento aos pacientes de Sobral

A Procuradoria Geral do Município de Sobral, obteve nesta sexta-feira (17), uma medida judicial que determina a imediata retomada dos serviços de obstetrícia que foram unilateral suspensos pelo Hospital Práxis Sobral. O Anúncio foi feito pelo prefeito de Sobral, Ivo Gomes, na sua conta pessoal da rede social facebook.





As primeiras informações divulgadas na última quarta-feira (15), deram conta que deste segunda-feira (13), a Direção do Hospital Práxis, determinou o fechamento da maternidade e havia programado para fechar na próxima quarta-feira (30), o setor de psiquiatria, alegando falta de pagamento pela prefeitura.





O Hospital Práxis Sobral, é um dos três hospitais gerais da Macrorregião Norte do Ceará, que atende à demanda hospitalar do município de Sobral, em obstetrícia e psiquiatria, através de convênio com a Secretaria Municipal de Saúde.





Segundo postou nas redes sociais o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, “O Hospital Práxis, suspendeu os serviços irresponsavelmente já que a prefeitura não devem nenhum centavo a eles”. Reclamou o prefeito.





Contudo, reafirmou que a prefeitura de Sobral e o governo do estado estudam uma solução definitiva para que a unidade de saúde continue prestando seus serviços aos sobralenses e aos demais cearenses de mais 54 municípios que compõem a Macrorregião de Saúde de Sobral.





A liminar foi concedida pelo juiz Antônio Washington Frota da 1ª Vara Cível de Sobral.





(Via Célio Brito)