CRIMINOSOS ESTÃO "BRINCADO" DE ROUBAR/FURTAR MOTOCICLETAS EM SOBRAL!

Na manhã deste sábado (18), por volta das 06h00, mais uma moto foi tomada de assalto na estrada que liga Sobral e Meruoca (CE 440), nas proximidades do bairro Renato Parente.





Uma mulher foi abordada por dois homens armados de revólver em uma motocicleta, os criminosos roubaram o veículo da vítima, celular e a bolsa. Os assaltantes fugindo em rumo ignorado.





O veículo tomado de assalto foi uma Honda Bros de cor preta e placa PNL-6103.





Quem souber informações do paradeiro da Bros, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo das informações é 100% garantido.





(Sobral 24 horas)