Deltan responsabiliza Congresso e STF pelo "Desmonte do combate à Corrupção"

O coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, publicou um vídeo em seu canal no Youtube.

No vídeo, Deltan critica ações do congresso e do STF que ajudaram no que chama de "desmonte do combate à corrupção":





“Depois de seis anos da Lava Jato nós temos visto uma série de retrocessos no combate à corrupção. Saíram do Congresso Nacional, por exemplo, leis como a ‘Lei de Abuso de Autoridade’. […] Nós vimos também sair do STF decisões como aquela que proibiu a prisão após a segunda instância. […] Nós temos visto um desmonte do combate à corrupção”, disse o procurador.





Deltan citou que no índice de Transparência Internacional, o Brasil está na pior posição já ocupada da história do ranking e que os números vem piorando nos últimos anos.





O procurador reforçou que não irá questionar as decisões do Supremo, nem mesmo criticar Ministros ou Parlamentares específicos, porém a percepção que ele está tendo é de total impunidade a ‘grandes nomes’ da corrupção brasileira.





“Eu não vou assistir ao desmonte do combate à corrupção em silêncio”, afirmou de forma enfática.





