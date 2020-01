Regina Duarte aceita convite para chefiar a Secretaria da Cultura

"Está tudo certo, está caminhando, ela está acertando as questões pessoais dela", disse o presidente.

A atriz Regina Duarte confirmou nesta quarta-feira, 29, que aceitou o convite para ser secretária especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. Ela se reuniu pela terceira vez com o presidente no Palácio do Planalto antes de dizer “sim”.





“Sim, só que agora vão correr o os proclamas do casamento”, disse ela ao deixar o Palácio do Planalto no início da noite nesta quarta.





A atriz será anunciada após acertar questões contratuais com a TV Globo.





Ao chegar ao Palácio da Alvorada na noite desta quarta, Bolsonaro fez novas analogias com relacionamento para falar sobre as tratativas com a artista.





“Está tudo certo, está caminhando, ela está acertando as questões pessoais dela”, disse.





Assim como Regina Duarte, ele ainda brincou com jornalistas e disse que a relação entre eles estava na fase de proclamas.





O convite foi feito por Bolsonaro no último dia 17, após Roberto Alvim ser demitido do cargo por ter copiado trechos de um discurso nazista.





Na terça-feira, o presidente disse que Regina tem o “conhecimento do que vai fazer no cargo”, mas ressaltou que ela precisará de pessoas “com gestão” ao seu lado, e garantiu que ela terá a liberdade de “trocar quem ela quiser” na secretaria.





A atriz será a quarta titular da Cultura no governo Bolsonaro. Regina é defensora do governo e amiga da primeira-dama Michelle Bolsonaro, além de ser uma das conselheiras do Pátria Voluntária, programa de Michelle para fomentar a prática do voluntariado no país. (Com informações da Folhapress)