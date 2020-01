Guarany de Sobral vence Atlético-CE na estreia da segunda fase do Cearense

O Cacique do Vale, que foi o campeão da primeira fase do estadual, jogou em casa e venceu por um gol de diferença.





O bom momento da primeira fase do Campeonato Cearense foi mantido na segunda para o Guarany de Sobral. Jogando no estádio do Junco, em Sobral, o Cacique do Vale derrotou o Atlético-CE por 2 a 1. Linconl e Reginaldo marcaram para os donos da casa, enquanto Júnior descontou para a Águia.

Siloé participou da vitória do Guarany de Sobral sobre o Atlético-CE (Foto: Reprodução/ Guarany de Sobral)





No primeiro tempo, o time da casa dominou as ações ofensivas na maior parte do tempo. Logo aos 14 minutos, o lateral-direito Zé Augusto cruzou da direita para dentro da área. O volante Linconl recebeu o cruzamento e cabeceou para o gol. O tento trouxe ânimo para o Cacique do Vale, que criou chances claras de gol nos minutos seguintes.





Porém, aos 27 minutos da etapa inicial, o meio-campista Bolota cobrou falta dentro da área e o zagueiro Júnior desviou de cabeça, empatando o jogo para a Águia. O restante da primeira metade da partida prosseguiu sem chances agudas de gol.





No segundo tempo, o Guarany novamente começou com mais ímpeto ofensivo. Isso resultou em mais um gol, aos 12 minutos. Ciel, em cobrança de falta, lançou bola na área. O zagueiro Reginaldo completou de cabeça e fez o segundo gol dos donos da casa. Assim como no primeiro tempo, o Guarany continuou pressionando após o gol, enquanto a Águia respondeu com chutes perigosos de fora da área. Aos 33 minutos, Ciel chegou a acertar um chute no travessão adversário, em cobrança de falta na intermediária.





A Águia ainda pressionou no final da partida em busca do empate, mas o goleiro Mauro, com boas defesas, garantiu os três pontos para os donos da casa.





O Guarany volta a campo no próximo domingo, 2, contra o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, às 16 horas. Já o Atlético-CE joga na próxima quarta-feira, 5, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 20 horas.





(O Povo)