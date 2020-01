INUSITADO: Funerária se engana e deixa caixão com corpo na porta de residência errada no Ceará

De acordo com a polícia civil, o corpo saiu do Estado de Minas Gerais e tinha como destino a cidade de Arneiroz (CE).

Um caixão com um homem morto foi deixado por engano dentro da fazenda Urussuí, na zona rual da cidade de Tauá, no interior do Ceará, na madrugada deste domingo (26). De acordo com a Polícia Civil, o corpo era trasladado de Varginha (MG) para a cidade de Arneiroz.





Familiares esperavam o corpo desde a última sexta-feira e já estavam desesperados com a demora. Conforme o delegado Gisleian Lima, da Delegacia Regional de Tauá, os funcionários prestavam serviço terceirizado para funerária da cidade mineira e erraram o local de destino do corpo.





Ainda segundo o investigador, os funcionários não conseguiram encontrar ninguém fazenda para confirmar se estavam deixando o corpo no endereço certo. Eles resolveram ir até ao Centro de Tauá para telefonar para a funerária. Foi através do telefonema que perceberam o erro e voltaram para pegar o corpo.





Enquanto os funcionários foram fazer a ligação, o morador da fazenda chegou à residência, encontrou o caixão e acionou a polícia. Quando os funcionários retornaram à fazenda, se depararam com a polícia e tiveram de explicar o que havia acontecido.





Depois da confusão, o corpo foi levado para a cidade de Arneiroz e sepultado neste domingo (26). Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Tauá e os responsáveis poderão responder por crime de vilipêndio, por terem deixado o corpo abandonado.





