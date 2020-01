Homem é operado após pegar infecção por roer unhas

Problema se espalhou por corrente sanguínea e foi considerado grave.

Na Escócia, um homem de 48 anos teve que ser operado às pressas por causa de uma infecção grave. Steven MacDonald ficou com o dedo machucado após roer as unhas, de acordo com informações do jornal Daily Mail.





No hospital Glasgow Royal Infirmary, Steven foi diagnosticado com paroníquia, uma infecção bacteriana da pele ao redor da unha. O problema acabou se espalhando para a corrente sanguínea e poderia ter ocasionado a amputação do dedo.





O caso foi compartilhado em uma rede social, no perfil de Karen Peat, noiva do paciente.





– Alguém que conheço que rói as unhas acabou sendo levado às pressas para a enfermaria hoje para uma cirurgia de emergência, porque havia roído muito as unhas e pegou uma infecção no dedo – disse ela.





Karen revelou ainda que os médicos disseram que se o noivo dela tivesse demorado para procurar a unidade de saúde, a infecção poderia ter chegado até o braço.





Após o procedimento, que durou uma hora, Steven passou quatro dias no hospital. Enquanto esteve em observação, ele refletiu sobre o hábito perigoso.





– Isso me ensinou uma grande lição: para qualquer mordedor de unhas por aí, por favor, afaste o dedo dos dentes. Eu nunca tive um problema assim antes, mas isso me deixou seriamente entre a vida e a morte – afirmou.





CASO SEMELHANTE





Em 2018, um inglês, de 28 anos, chamado Luke Hanoman enfrentou uma situação parecida com a de Steven. Ele quase perdeu a vida por conta de uma sepse causada por uma infecção provocada por um ferimento em um dedo cuja unha tinha sido roída.





(Pleno News)