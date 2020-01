Prazo para alistamento militar online já está aberto

O alistamento é obrigatório e o Serviço Militar tem a duração de um ano.

O prazo para o alistamento militar online começou na última quarta-feira, 1º de janeiro, e se estende até 30 de junho. O atraso implicará no pagamento de multa.





As inscrições podem ser feitas no site do Exército Brasileiro, com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e preenchimento do formulário para validação dos dados pessoais.





O alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que o jovem — sexo masculino — completa 18 anos de idade.





O jovem que não tiver acesso à internet ou não tiver CPF deve ir à Junta de Serviço Militar com a certidão de nascimento ou carteira de identidade ou de motorista e o comprovante de residência.





Quem perder o prazo para fazer o procedimento no último ano, poderá regularizar a situação no próprio site do alistamento ou comparecer à Junta de Serviço Militar.





Neste ano de 2020, a expectativa do Ministério da Defesa é que quase 2 milhões de jovens realizem o alistamento e que 100 mil sejam incorporados para trabalhar na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica.