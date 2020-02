Bolsonaro lamenta “fim” da carteira de estudante digital

Presidente afirmou que a MP que criou o documento perderá a validade sem ter sido votada no Congresso.

O presidente Jair Bolsonaro lamentou, nesta quinta-feira (13), que a Medida Provisória (MP) que cria a carteira de estudante digital vai perder a validade sem ser votada no Congresso. Em sua tradicional live pelo Facebook, ele disse que o governo lançou a medida para facilitar a vida do estudante.





O texto perderá a validade no próximo domingo (16). No entanto, quem tirou o documento, poderá utilizá-lo até o final do ano.





– Pelo que tudo indica, nossa MP que permitia ao estudante tirar a carteira pela internet vai caducar. A Une [União Nacional dos Estudantes] está vibrando, mas nossa intenção era facilitar a vida do estudante e evitar que ele tivesse que pagar R$ 35. Lamentavelmente o PCdoB e a Une, não sei a força deles no Parlamento, conseguiram evitar que a MP fosse votada – destacou.





O presidente também comentou sobre o Conselho da Amazônia.





– O Conselho de Amazônia vai adotar medidas protetivas contra qualquer ação que não esteja de acordo com as leis brasileiras. À frente está [o vice-presidente] Hamilton Mourão, que já tem experiência. E com o conselho vamos mostrar ao mundo que a Amazônia é nossa e que poderemos explorar de forma sustentável – explicou.