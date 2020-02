Ferroviário quebra invencibilidade do Guarany de Sobral e assume liderança do Cearense

Equipe coral abriu o placar com Eriky e conseguiu administrar vitória em cima do Cacique do Vale.

Ferroviário e Guarany de Sobral se enfrentaram no estádio Presidente Vargas em partida que valia a liderança no Campeonato Cearense. Com gol de Eriky, após bela assistência de Caíque, o Ferrão saiu na frente e conseguiu administrar placar favorável. O resultado garante maior tranquilidade à equipe coral no início da competição e dá mais ânimo à equipe de Anderson Batatais, que segue sem perder desde a chegada do novo técnico. Já o Guarany teve a invencibilidade quebrada e foi empurrado para a quinta posição do certame.





(Globo Esporte)