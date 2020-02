Mulher é presa após tentar vender o filho de quatro meses

Caso aconteceu na Baixada Fluminense.

Uma mulher foi presa em flagrante após ter tentado vender o próprio filho, na Baixada Fluminense. Segundo os policiais, ela tentou registrar a criança em nome de outra pessoa junto com a intermediária da venda e do marido da compradora.





A prisão foi efetuada, na última sexta-feira (31), por agentes da 141ª DP (São Fidélis), 146ª DP (Guarus) e da 53ª DP (Mesquita), após uma denúncia.





O bebê tem apenas 4 meses e foi encaminhado para o Conselho Tutelar.





A mãe do neném foi autuada e vai responder por prática de falsidade ideológica. Já a pessoa que intermediou também responderá pela tentativa de venda da criança, uma vez que está envolvida no caso.





A policia também investigará o casal que ia comprar o bebê. Segundo o portal R7, os dois poderão ser enquadrados no artigo 238 da Lei nº 8069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).