Faleceu na tarde desta quinta-feira (13), em Sobral, o Padre Osvaldo Carneiro Chaves, aos 95 anos. Seu corpo será velado na IGREJA DO ABRIGO e sepultado em Granja, terra natal do Monsenhor, conforme pedido dele. PADRE LUCAS MOREIRA, diretor da Rádio Educadora e do Correio da Semana, confirmou que a missa (10 horas) deverá ser concelebrada por vários sacerdotes e presidida pelo Bispo de SOBRAL, Dom JOSÉ LUIZ DE VASCONCELOS.