POLICIAIS CIVIS DE CAMOCIM AUXILIAM NO PATRULHAMENTO NAS RUAS DE SOBRAL

Policiais Civis da 5 ª Delegacia Regional de Camocim, coordenados pelo Dr. Herbert Ponte e Silva (Delegado Regional), realizam patrulhamento na noite desta quarta-feira (19) nas ruas de Sobral, dando mais segurança à população.

Desde a noite de terça-feira, 18, a Polícia Civil reforçou o trabalho ostensivo nas ruas de Fortaleza e em cidades do interior. De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará (Sinpol-CE), escrivães e inspetores realizaram patrulha ostensiva em 100 viaturas em todo o Ceará até o fim da madrugada desta quinta-feira, 19.