URGENTE: CBF suspende por tempo indeterminado campeonatos de âmbito nacional por causa do Coronavírus

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu todos os campeonatos em âmbito nacional devido à pandemia do novo coronavírus. A medida começa a valer nesta segunda-feira, 16, por tempo indeterminado.





“Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão da COVID-19 no Brasil”, afirma o presidente da CBF, Rogério Caboclo.





Apesar de ser a entidade máxima do futebol nacional, a CBF comunicou por meio de nota que “em relação aos campeonatos estaduais, as federações estaduais de futebol, entidades organizadoras, terão deliberações específicas para cada competição, sendo respeitada a sua autonomia local”.





“A CBF seguirá em permanente contato com o Ministério da Saúde, unindo esforços para que o País e o esporte superem o grande desafio em relação à pandemia, torcendo para que, o quanto antes, possamos voltar à normalidade”, informou na tarde deste domingo.





O Covid-19 é causado pelo coronavírus Sars-Cov-2.





Por que se chama coronavírus?





O nome "corona" se deve à coroa de espinhos que o envolve. Esses espinhos estão envolvidos por uma camada de gordura - retirada das próprias células humanas. Ele entra nessa capa de gordura para invadir outras células. Sem esta fina capa de gordura, o coronavírus morre.





Como é a transmissão do coronavírus?





Os coronavírus são transmitidos por ar e por mucosas. O vírus sobrevive bastante tempo em gotículas de espirro e tosse. Para evitar contaminação por meio das gotículas, recomenda-se ficar a pelo menos um metro e meio de pessoas com tosse ou espirrando.





O vírus também está em gotículas aerossóis. Elas são tão minúsculas e finas que ficam suspensas no ar, e contaminam principalmente pessoas que estão em ambientes fechados com ar condicionado.

Veja as recomendações da OMS para prevenir o novo coronavírus:





Lave as mãos frequentemente





Lave as mãos regularmente com álcool em gel ou com água e sabão. O álcool e o sabão matam vírus que podem estar nas mãos.





Mantenha distância social





Mantenha ao menos um a dois metros de distância entre você e pessoas que estejam tossindo ou espirrando. O vírus do Covid-19 é transmitido por gotículas que estão nos corrimentos nasais e saliva.

A distância entre pessoas com sintomas de gripe evita que as gotículas cheguem a você.





Evite ficar tocando os olhos, nariz e boca





As mãos tocam todos os tipos de superfície e podem pegar vírus. Uma vez contaminadas, as mãos podem transferir o vírus para os olhos, nariz e boca. De lá, o vírus pode entrar no organismo e adoecer você.





Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar





Quando estiver rodeado de pessoas, cubra a boca com a dobra do cotovelo ao espirrar ou tossir. Também é possível usar lenços, que devem ser descartados prontamente depois do uso - dobre-os com a parte usada para dentro, a fim de evitar que o vírus se espalhe.





Se você tiver febre, tosse e dificuldade em respirar, ligue para o posto de saúde





Se você está se sentindo mal, fique em casa. Caso tenha sintomas como febre, tosse e dificuldade em respirar, ligue para o posto de saúde mais próximo. A partir da ligação, os agentes de saúde indicarão o que você deve fazer: se deve ficar em casa, se encaminharão um profissional, ou se você pode ir a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).





Quais os sintomas do novo coronavírus?





Os sinais do novo coronavírus se assemelham ao de uma gripe comum:





- Febre





- Tosse seca





- Cansaço





- Dificuldade para respirar em alguns casos





- Pode haver dores no corpo





- Congestão nasal





- Coriza





- Dor de garganta





- Há casos de diarreia





- Pode haver infecção do trato respiratório inferior, como nas pneumonias.





Há pessoas que não desenvolvem nenhum sintoma.





Período médio de incubação: cinco dias, com intervalos que chegam a 12 dias - período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.





(O Povo)