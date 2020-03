Ferroviário vence o Pacajus e garante vaga nas semifinais do Campeonato Cearense

Felipe Macena marca o gol do jogo e coloca Tubarão nas semis após dois anos.

A abertura da 6ª rodada do Campeonato Cearense colocou frente a frente duas equipes com objetivos distintos. Enquanto o Ferroviário lutava para ser o primeiro time a garantir vaga nas semifinais, o Pacajus almejava uma das vagas na Série D de 2021. Mas no duelo da tarde deste domingo (15) no PV, o Tubarão da Barra levou a melhor e venceu o Índio do Vale do Caju por 1 a 0, gol de Felipe Macena. Com o resultado, o Ferrão é o primeiro time do Estadual a se classificar para as semifinais.





(Globo Esporte)