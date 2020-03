CORONAVÍRUS EM SOBRAL

Agentes de endemias e outros profissionais de saúde de Sobral (CE), estão trabalhando sem máscaras, sem luvas e falta até o álcool gel, acessório de extrema importância de proteção à saúde dos profissionais dessa área. Funcionários do almoxarifado da Santa Casa de Sobral também estão trabalhando sem máscaras. A informação é do Sindicato dos Médicos do Ceará.





Em tempo





Talvez seja os “tubos” de dinheiro gastos no “bloco dos sujos” e na Cavalgada do São José do Torto com um show de 65 mil do “Mastruz com Leite”, só neste último evento que agora está fazendo muita, mas muita falta.





(W.Macedo)