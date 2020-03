Guarany de Sobral demite todos os atletas em cenário de incertezas pelo coronavírus

Situação do clube no campeonato estadual pode ficar complicada, mesmo estando praticamente classificado para semifinal.

Se os times das principais séries do Campeonato Brasileiro se mobilizam para reduzir salários de atletas, no caso de times de menor poder aquisitivo, a realidade é ainda mais dura tendo em vista a paralisação de campeonatos em decorrência da pandemia do coronavírus.





O Guarany de Sobral decidiu interromper os contratos de todos os jogadores do clube até que a situação volte à normalidade. Os atletas foram comunicados através de aviso de rescisão.





O presidente do bugre sobralense, Mauro Fuzaro, confirmou que áudio que circulou nas redes sociais na noite de segunda-feira (23) é mesmo dele e que o documento é verídico. Ele comenta sobre a demissão de profissionais.





Devido a situação do País, situação do que está acontecendo. E pelo jeito, os campeonatos não vão haver. A gente sentou e achou melhor fazer a rescisão de todo mundo no momento. Só vai deixar o treinador da base, o treinador do titular (Washington Luiz). E se voltar de novo à normalidade, a gente chama de novo. Mas é a rescisão de todos os atletas do Guarany".





VAGA NA SÉRIE D E COPA DO BRASIL





O ano se mostrava bastante promissor para o Guarany de Sobral. O rubro-negro foi o "campeão simbólico" da 1ª fase do Estadual, o que lhe assegurou vaga na Copa do Brasil 2021.





Pelo desempenho na 2ª fase, praticamente garantido na fase semifinal, também conquistou a vaga na Série D 2021, o que seria apenas uma garantia, visto que o clube tenta o acesso para Série C 2021 neste ano.





Com a dispensa de atletas, a situação em termos de campeonato estadual pode ficar polêmica, visto que os jogadores só poderiam ser inscritos até dia 27/03. Portanto, o clube não pode contar com novos nomes no torneio estadual, e os jogadores antigos, agora, ficam livre para acertar com outras equipes.





(DN)