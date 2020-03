EUA abre ação contra China pela pandemia do coronavírus

Um escritório de advocacia da Flórida, nos EUA, entrou com uma ação coletiva contra o regime chinês por causar a pandemia de coronavírus, alegando que o encobrimento inicial do surto em Pequim resultou em sua disseminação global.





Em uma ação movida em 12 de março, o Berman Law Group alega que a China “sabia que a COVID-19 era era uma doença perigosa e capaz de causar uma pandemia, mas encobriu o surto para seu próprio interesse econômico”.





O surto que se originou na cidade de Wuhan no centro da China em dezembro do ano passado, já se espalhou por mais de 100 países, gerou mais de 100.000 infecções fora da China e milhares de mortes. Atualmente, os Estados Unidos têm mais de 6.000 casos de vírus.





“Como alegamos em nossa denúncia, como autoridades chinesas já sabiam em 3 de janeiro que a COVID-19 havia sido transmitida de humano para humano e que os pacientes começaram a morrer alguns dias depois”, disse Matthew Moore, advogado de ações coletivas da empresa, em um comunicado à imprensa. “No entanto, eles continuaram dizendo ao povo de Wuhan e ao mundo em geral que estava tudo bem, até mesmo realizando um jantar público em Wuhan para mais de 40.000 famílias em 18 de janeiro”.





Embora a China tenham confirmado surtos iniciais do coronavírus em dezembro, foi somente em 20 de janeiro que a transmissão do vírus de humano para humano foi confirmada. Antes disso, as autoridades descreveram o vírus como “evitável e controlável”. Um estudo de janeiro dos primeiros 425 casos de doença em Wuhan detectou que “houve casos em que a transmissão entre humanos ocorreu entre contatos próximos desde dezembro de 2019”.





A ação denomina a República Popular da China, a Província de Hubei, a Cidade de Wuhan e vários ministérios do governo chinês como réus.





“Isso poderia ter sido contido enquanto as autoridades chinesas tentavam colocar uma narrativa positiva sobre o desenvolvimento da epidemia para o próprio interesse econômico da China”, disse o ex-senador do estado da Flórida Joseph Abruzzo.





Espera-se que o coronavírus afete o mundo todo, prevendo uma recessão global até o final do ano.





