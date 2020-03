Sobe para 84 número de casos confirmados de coronavírus no Ceará

O número de casos confirmados com o novo coronavírus no Ceará subiu para 84. A informação foi divulgada neste sábado (21) pela Secreta ria Estadual da Saúde (Sesa). No boletim anterior, desta sexta-feira, eram 68 casos contabilizados.





Até o momento, pelo menos cinco municípios têm casos comprovados da Covid-19. Fortaleza concentra a grande maioria de pacientes, com 76 pessoas infectadas. Também há a presença do novo coronavírus em Aquiraz (4), Sobral (1), Fortim (1), Juazeiro do Norte (1), além de um residente em São Paulo identificado com a doença no Ceará.





Dentre os infectados pela doença, há autoridades como o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, assim como a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela. Ambos estão em isolamento domiciliar e sendo acompanhados por especialistas.





Brasil





Conforme atualização do Ministério da Saúde neste sábado, o Brasil está com 1.128 confirmações de coronavírus e 18 mortes. Do total de óbitos, 15 estão em São Paulo e os outros três no Rio de Janeiro.