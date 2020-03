Moro anuncia leilão de mais de 600 imóveis de traficantes

Dinheiro das vendas será destinado ao combate ao tráfico.

O ministro da Justiça, Sergio Moro, anunciou em suas redes sociais que o governo federal fará uma nova rodada de leilões de imóveis confiscados do crime organizado. Segundo Moro, são 612 imóveis espalhados por todas as regiões do Brasil.





Em seu site, o ministério da Justiça anuncia que serão vendidos “apartamentos, sítios, terrenos, prédio, lotes, chácaras, fazendas, galpões e outros itens […] apreendidos em processos de tráfico de drogas”.





O estado de São Paulo é o que possui o maior número de imóveis que serão leiloados, com 134 unidades. Em seguida, Mato Grosso do Sul, com 91 imóveis, e Minas Gerais, com 79.





Ainda não há data para o leilão acontecer, no entanto, a Senad já disponibilizou um painel com informações sobre os imóveis.





(Pleno News)