Eduardo denuncia Cid Gomes: “Vai ter que pagar o portão”

Deputado assinou o documento que acusa o senador de "tentativa de homicídio e dano ao patrimônio público".





Nesta segunda-feira (2), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) assinou uma denúncia contra o senador Cid Gomes (PDT-CE). O documento trata da tentativa de invasão de um quartel na cidade de Sobral (CE) utilizando uma retroescavadeira.





Na ocasião, o senador avançou com o veículo para cima de policiais militares que promoviam um motim e acabou sendo baleado.





A denúncia será encaminhada à Procuradoria-Geral da República (PGR).





Em suas redes sociais, Eduardo afirmou que assinou o documento junto a outros 12 deputados. Eles acusam Cid Gomes de tentativa de homicídio e de dano ao patrimônio público.





– Acabei de assinar uma denúncia contra o senador Cid Gomes, a ser enviada para a PGR. Eu, ao lado de outros 12 deputados federais do PSL, oriundos de forças policiais, estamos representando ele por tentativa de homicídio e dano ao patrimônio público. Lembrando que aquele portão que ele destruiu, vai ter que pagar, sim, porque aquilo ali vem do bolso do contribuinte – explicou.





(Pleno News)