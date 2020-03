Prefeito Roberto Cláudio é diagnosticado com coronavírus

Prefeito irá fazer uma live em seu perfil do Facebook neste sábado (21), para passar mais informações sobre a rotina de trabalho em Fortaleza.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, de 44 anos, foi diagnosticado com o novo coronavírus e está infectado. A informação foi divulgada na noite desta sexta-feira (20).





Em nota, a prefeitura informou que mesmo assintomático, o político realizou exame para detecção do coronavírus, orientado por especialistas, já que manteve contato com pessoas positivadas, e também testou positivo.





Segundo a assessoria da prefeitura, Roberto Cláudio passa bem e, por medida de precaução, antes mesmo do resultado, já estava isolado, em quarentena, trabalhando em regime de home office.





Mais informações serão repassadas por Roberto Cláudio nesta sábado (21), através de uma live no perfil do Facebook. O político irá falar como manterá sua rotina de trabalho na capital cearense, diante do quadro de calamidade no País causada pelo coronavírus.