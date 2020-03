Ronaldinho Gaúcho e irmão são detidos no Paraguai

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, o empresário Assis Moreira, foram detidos no Paraguai na noite desta quarta-feira (4). Autoridades locais investigam se eles estavam com passaportes falsos.





Ronaldinho e Assis estão em Assunção para compromissos comerciais.





De acordo com o Ministério do Interior do Paraguai, os dois foram abordados pela Polícia Nacional ainda na suíte do hotel onde estavam hospedados. Na busca, os agentes encontraram documentos adulterados.

Ainda em 2018, os irmãos tiveram os passaportes apreendidos porque descumpriram uma ordem judicial que os obrigava a pagar indenização por danos causados em uma área de proteção ambiental (APA) em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A multa ultrapassa R$ 8,5 milhões.





O ex-atleta e o empresário não chegaram a ser levados para a delegacia. No entanto, terão que comparecer a uma audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (5) com representantes do Ministério Público local.





(Pleno News)