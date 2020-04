Assessoria do ministro Moro nega boato sobre demissão

Os rumores sobre uma eventual saída de Moro do governo foram desmentidos pela assessoria de imprensa da pasta.

A assessoria de imprensa do Ministério da Justiça e Segurança Pública desmentiu, nesta quinta-feira (23), os rumores circulando por veículos da imprensa brasileira sobre um possível pedido de demissão do ministro Sergio Moro.





“Ministro não confirma o pedido de demissão”, afirmou a assessoria, segundo a revista Crusoé.





A saída de Moro do governo Jair Bolsonaro começou a circular na imprensa nacional após o jornal Folha de S.Paulo publicar uma reportagem intitulada:





“Moro pede demissão após troca na PF, e Bolsonaro tenta reverter.”





Apesar de não apresentar fontes para a informação, a Folha ainda propagou a matéria nas redes sociais com o destaque de “URGENTE”.





Segundo a Folha, o pedido de demissão teria sido motivado por uma suposta demissão do diretor da Polícia Federal (PF), Marcelo Valeixo.





“Bolsonaro informou o ministro que a mudança deve ocorrer nos próximos dias. Moro então pediu demissão do cargo, e Bolsonaro tentar reverter a decisão”, diz o texto do jornal.





No entanto, apesar dos rumores, não há nenhuma confirmação por parte do governo Bolsonaro sobre mudanças no comado da Polícia Federal.





(Renovamídia)