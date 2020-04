Veículos de imprensa dizem que Moro pediu demissão a Bolsonaro

Segundo matérias veiculadas no site O Antagonista e no jornal Folha de São Paulo, Sergio Moro teria pedido demissão a Bolsonaro após controvérsias envolvendo o comando da Polícia Federal.





O Antagonista publicou que “Sergio Moro pediu hoje demissão a Jair Bolsonaro, após o presidente comunicar ao ministro que vai tirar do comando da Polícia Federal Maurício Valeixo, como informou mais cedo a Crusoé. Bolsonaro ainda tenta convencer Moro a permanecer no cargo.”





Já a Folha afirma que “Moro pede demissão após troca na PF, e Bolsonaro tenta reverter” e acrescenta: “Bolsonaro informou o ministro que a mudança deve ocorrer nos próximos dias. Moro então pediu demissão do cargo, e Bolsonaro tentar reverter a decisão”, diz o texto do jornal.





Não há ainda confirmação por parte do governo Jair Bolsonaro sobre mudanças no comado da Polícia Federal e no comando da pasta da Justiça e Segurança.





Via República de Curitiba