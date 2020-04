Bolsonaro sobre Rodrigo Maia: "Ele tem que me respeitar como chefe do Executivo"

O presidente Jair Bolsonaro criticou abertamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia na noite desta quinta-feira (16) em entrevista à CNN.

Ao comentar sobre projetos na economia e a verba prevista no plano de socorro aos estados aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora tramita no Senado, Bolsonaro apontou:





“O que nós projetamos na economia para a Previdência praticamente foi engolido em poucos meses. Eu não vou trair a minha consciência e deixar de falar a verdade nessas questões. Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessa questões, lamento muito a posição dele que resolveu ele assumir o papel do Executivo com ataques bastante contundente à nossa posição. Ele tem que entender que ele é o chefe do Legislativo. Eu respeito ele. Ele tem que me respeitar como chefe do Executivo. Lamentavelmente, não o Congresso ou a Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia é uma pessoa que resolveu não conversar com mais ninguém”





Bolsonaro chamou de péssima, a atuação de Maia.





“O Brasil não merece a atuação dele na Câmara. Péssima sua atuação. Não estou rompendo com o Parlamento, não. Ele não pode jogar todos os governadores contra mim, fazendo o Senado aprovar essa proposta sem contrapartida. A gente até que ponto pode chegar essa despesa, vai ultrapassar R$ 100 bilhões.”





Bolsonaro diz que falta patriotismo a Maia.





“Isso não se faz com o Brasil. Eu lamento. Isso é falta de patriotismo, de coração verde e amarelo, de humanismo. Isso é quase que conspirar contra o governo federal. Eu lamento, mas esta não é a forma de se fazer política no Brasil”





Bolsonaro também disse que Maia está enfiando a faca no governo:





"Qual o objetivo do Sr. Rodrigo Maia? Resolver o problema ou atacar o presidente da República? Eu lamento o Rodrigo Maia já conversei várias vezes com ele a postura que ele vem tomando. Não quero no meu entender, mas me parece, eu sei que ele vai reagir depois, o sentimento que eu tenho é que ele não quer amenizar os problemas, combater o vírus e não deixar que a economia vá para o espaço. Ele quer atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal no sentido figurativo para resolver os problemas de outro lado. Agora, se isso tudo for aprovado e outras coisas virão pela forma como está se comportando, vão matar a galinha dos ovos de ouro que é o Brasil. Parece que a intenção é me tirar do governo. Parece que é isso daí. Quero crer que esteja equivocado. Mas os números mostram isso daí",





Segundo Bolsonaro, Maia não tem mais diálogo com o Ministro Paulo Guedes:





“Ele é o dono da pauta. A gente apela para ele. Parece que a intenção é me tirar do governo. Parece que é isso daí. Quero crer que esteja equivocado. Mas os números mostram isso daí. Parece que a intenção é outra por parte do Rodrigo Maia. Que ele está conduzindo o Brasil para o caos. Não temos como pagar uma dívida monstruosa que está aí, não temos recursos. Qual é a intenção? É esculhambar a economia para enfraquecer o governo para que eles possam voltar em 2022? Eu não estou pensando em política.”





(República de Curitiba)