Ceará tem 10 mortes por coronavírus registradas nas últimas 24 horas

Até a quinta-feira, 8, eram 57 mortes e 1.445 casos confirmados.

O Ceará chegou a 67 mortes por coronavírus até as 17 horas desta sexta-feira, 10 de abril (10/04). Até a quinta-feira, 9 de abril, eram 57 mortes. Foram 10 mortes a mais contabilizadas em 24 horas. O número de casos confirmados do novo coronavírus no Ceará soma 1.558, 113 a mais que na véspera. Os números são da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).





Segundo as últimas atualizações do IntegraSus, 53 municípios registram casos confirmados de coronavírus. Foram realizados ao todo 6.462 exames de detecção da Covid-19, até esta sexta-feira. O número continua o mesmo desde a última quinta-feira, 9. A taxa de mortalidade cresceu para 4,3%.





Em Fortaleza, são 1.366 casos confirmados e 53 mortes pela Covid-19.





A plataforma do IntegraSus também revela que no Ceará restam 10.177 casos suspeitos de coronavírus.





(O Povo)

Foto Aurélio Alves