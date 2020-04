Danilo Gentili sobe o tom com Rodrigo Maia: “Não vai liberar o fundão pro povo cuidar saúde?”

O comediante e apresentador do SBT, Danilo Gentili publicou um tuíte questionando e atacando o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobre a destinação do fundo eleitoral ao combate da pandemia do novo coronavírus.





A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento de Guerra, que visa criar um orçamento paralelo para destinar fundos ao combate à pandemia foi aprovada na noite de ontem (3), deixando de fora a redução de privilégios do funcionalismo público e o fundo eleitoral, mesmo sob fortes protestos de Marcel Van Hattem e outros deputados.





Segundo Van Hattem, houve um "golpe" dado pela mesa diretora para impedir a votação do destaque que obrigaria a destinação do fundo eleitoral para combate à pandemia.





“Não vai liberar o fundão pro povo cuidar saúde @RodrigoMaia ? Canalha mesmo?“, tweetou o apresentador do SBT, Danilo Gentili.





(Republica Curitiba)