Deputada do PSOL critica doação de 1 bilhão do Itau e é questionada:"Você está doando quanto do seu salário?"

O Itaú Unibanco vai doar R$ 1 bilhão para o combate ao novo coronavírus. O dinheiro será transferido para a Fundação Itaú Social e será administrado por um grupo de profissionais da área de saúde liderado pelo médico Paulo Chapchap, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês.



A Deputada do PSOL, Sâmia Bomfim, porém, criticou a ação do Banco.



Através das redes sociais, a deputada questionou a generosidade do banco:



“O Itaú anunciou que fará uma doação de 1 bilhão de reais para o combate ao coronavírus. Pode parecer muito, mas é menos de 3,5% do lucro líquido do banco em 2019. Não é absolutamente nada comparado ao “socorro” de 1,2 trilhão do governo aos bancos. Generosidade?”



O Apresentador do SBT, Danilo Gentili, questionou a deputada:



“Você está doando quanto do seu salário, dos seus privilégios e dos salários do seu gabinete que são bancados, inclusive, com os impostos que o ltaú paga pra vc?”





(República de Curitiba)