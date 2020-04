EXEMPLO A SER SEGUIDO: Câmara de Cruz devolve R$ 102 mil para prefeitura comprar de cestas básicas

Em Sessão Extraordinária realizada na manhã da última terça-feira, 07, a Câmara Municipal de Cruz aprovou por unanimidade a Resolução Legislativa N° 01/2020, que doa ao executivo a importância de R$ 102.000,00 a ser aplicado exclusivamente em ações de combate ao Coronavírus.





O Poder Executivo deverá prestar contas ao Poder Legislativo no prazo de 90 (noventa) dias, após o recebimento do valor, das atividades desenvolvidas e como foi investido tal valor. A doação encontra-se amparada no ART. 13, inciso XVIII da Lei Orgânica do Município.





O projeto de resolução foi apresentado pelo presidente Lindomar Brandão, que em entrevista a Rádio Difusora FM, destacou que o objetivo é contribuir com a prefeitura na aquisição de alimentos. O objetivo da medida é amenizar os efeitos do Coronavirus na economia local, já que para sua contenção é necessário o isolamento social, e muitos comércios estão com suas portas fechadas impactando na vida dos cidadãos que dependem dessa atividade para o sustento de suas famílias.





Do Blog: É sem dúvidas um exemplo a ser seguido pelas demais casas legislativas da região, que por muitas vezes seus presidentes vão nas redes sociais cobrar os municípios, mas não se lembram de fazer suas partes para contribuir.





(O Acaraú)