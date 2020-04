Mídia age como um "gabinete do ódio", diz Carlos Bolsonaro

Vereador apontou uma insistência da imprensa em relacionar seu nome a "tudo que pega mal à primeira vista do público".

Nesta sexta-feira (24), o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, utilizou suas redes sociais para apontar uma insistência da imprensa em relacionar seu nome a “tudo que pega mal à primeira vista do público”. Para ele, a mídia age como um “gabinete do ódio”. O comentário foi feito ao falar sobre a notícia da demissão de Sergio Moro do Ministério da Justiça.





Na imagem compartilhada pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, há uma notícia afirmando que a saída de Moro do governo e de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal (PF) teria “digitais” de Carlos Bolsonaro.





– Notaram que tudo que pega mal à primeira vista do público a imprensa diz que estou envolvido, e tudo que pega bem vai pra conta de determinada “ala”? Alguém acha mesmo que apoiar Bolsonaro e não receber críticas diárias da imprensa não é, no mínimo, incoerente? – questionou.

Ele ainda completou seu raciocínio.





– Será que acham que ninguém notou que a imprensa faz pra esse grupo exatamente o que ela diz que um “gabinete de ódio” faz pro Presidente, só que neste caso com uma estrutura gigantesca e legítima, verdadeiramente capaz de assassinar reputações pois fala sob mantra de instituição? – ressaltou.





(Pleno News)