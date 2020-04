Moro rebate Bolsonaro sobre indicação ao STF

“A permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca”, diz Moro.

O ex-ministro Sergio Moro rebateu, nesta sexta-feira (24), uma acusação do presidente da República, Jair Bolsonaro, envolvendo uma possível indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF).





Em pronunciamento no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que Moro utilizou a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Maurício Valeixo, como moeda de troca.





“Ele me disse que eu poderia trocar o diretor-geral, ‘mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal’”, explicou Bolsonaro.





Em mensagem no Twitter, Moro rebateu:





“A permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF.”





E acrescentou:





“Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição [dele].”