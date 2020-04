Morre primeiro policial cearense por complicações do coronavírus

De acordo com a PMCE, o tenente-coronel sofria com uma doença que agravou o seu quadro de saúde após ele ter sido infectado pela Covid-19.



Morreu nesta quarta-feira, 8, por complicações causadas pelo novo coronavírus, o tenente-coronel João Océlio Atanázio Alves, da Polícia Militar do Ceará (PMCE).



De acordo com a PMCE, o tenente-coronel sofria com uma doença que agravou o seu quadro de saúde após ele ter sido infectado pela Covid-19. É o primeiro PM a morrer por complicações da doença no Ceará, de acordo com a corporação. 53 pessoas já foram vítimas em todo o Estado.



Atualmente, o policial estava à frente do 3º Batalhão da PMCE. "O Comando da Corporação se entristece com a notícia e solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", divulgou a Polícia em nota de pesar

(O Povo)