Senador e médico afirma: “Eu prescreveria a cloroquina tranquilamente”

O senador Otto Alencar (PSD), que é médico, disse concordar com a orientação de que a cloroquina deve ser prescrita para pacientes com o novo Coronavírus. É o que destaca o site o Antagonista.



“Se o paciente não tem problemas renais ou cardíacos, por que não prescrever? Não vejo nenhum problema. Se eu estivesse hoje no hospital, eu prescreveria a cloroquina tranquilamente”, afirmou.



Alencar afirmou que “às vezes não dá para seguir os protocolos” e que “na medicina, boa vontade resolve muita coisa”.

