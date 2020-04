MOSES RODRIGUES DESTINA VERBA DE R$ 1,5 MILHÃO PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

Moses Rodrigues, deputado federal, utilizou sua rede social (instagram) para informar a destinação de sua emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão para a saúde do município de Sobral.

Veja à integra do comunicado:

"Como falei ontem quando anunciei o pagamento da primeira parcela dos R$ 3 milhões para a segurança de nossa cidade, novos recursos chegaram a Sobral, e serão essenciais no combate à #Covid_19. O Ministério da #Saúde liberou o pagamento de R$ 1,5 milhão para o município de Sobral de uma emenda de minha autoria. Desse total, R$ 1 milhão será destinado à Atenção Básica do município e R$ 500 mil para a Santa Casa de Misericórdia, através de um plano de trabalho entre o município e a unidade hospitalar. Os valores já foram creditados. Estamos trabalhando para liberar mais recursos para outros municípios do #Ceará. Nesse momento vamos direcionar todos nossos esforços para frear o avanço da Covid 19."