PM fica curado da Covid-19 e diz que recuperação é milagre

Erico Rodrigo de Oliveira também reconheceu competência da equipe médica.

Em São Paulo, o sargento da Polícia Militar Erico Rodrigo de Oliveira, de 48 anos, conseguiu sobreviver ao novo coronavírus. Ele ficou internado no Hospital Oswaldo Cruz, onde passou 16 dias entubado, respirando por ventilação mecânica na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).





Ao todo, foram 30 dias de internação. Erico recebeu alta médica na última quinta-feira (23) e atribuiu o fato de estar vivo a um milagre. As informações são do portal G1.





– Fiquei inconsciente e, quando acordei, não me recordava nem de como vim parar no hospital. Quando eu recobrei a consciência não sabia onde estava e o que aconteceu. Os médicos e enfermeiras estavam muito surpresos com a minha recuperação e me disseram que eu quase morri. Em dado momento eu não apresentava melhora, cheguei a ser desenganado. Perdi 10 quilos. É um milagre de Deus eu estar aqui para te contar essa história – disse.





A família dele foi até o hospital para buscá-lo. Os filhos levaram cartazes, como parte da celebração pela cura do PM.





O sargento ainda terá que fazer 15 dias de fisioterapia para recuperar a capacidade motora. Ele também terá que fazer um acompanhamento com um fonoaudiólogo.





Erico disse ainda que um procedimento médico fez toda a diferença para sua recuperação. A equipe fez a chamada manobra prona, que coloca o paciente de bruços. A medida é usada para combater a insuficiência de oxigênio no sangue de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo.





– Foi quando comecei a reagir, foi o que fez diferença para salvar a minha vida. Estou super grato pela forma humana que me trataram. Transcende um pouco a relação enfermeiro e paciente. Me atenderam com excelência. Nasci de novo – afirmou.





(Pleno News)