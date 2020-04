Policiais do Cotam fecham festa de uma facção e prendem quadrilha de traficantes com dois quilos de cocaína

Policiais militares do Batalhão de Comando Tático Motorizado (Cotam), prenderam quatro pessoas com drogas durante uma festa que reunia bandidos de uma facção na periferia de Fortaleza, na noite de domingo (19). Um dos detidos é um adolescente e com o grupo a Polícia apreendeu cerca de dois quilos de cocaína, papelotes de maconha, além de outros objetos do trágico de entorpecentes.





A operação aconteceu no bairro Planalto Ayrton Senna. A patrulha Cotam 12 fazia patrulhamento na área quando recebeu a informação de que criminosos de uma facção estavam realizando uma festa em uma residência localizada na Rua Oscar Romero. Imediatamente, a equipe partiu para o endereço citado.





No local, os policiais receberam o apoio da viatura Cotam 05 e fizeram um cerco na residência onde, comprovadamente, havia um grupo de suspeitos. Numa revista aos participantes da “festa”, foram encontradas drogas, além de celulares, dinheiro e outros objetos.





Três suspeitos adultos e um menor foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no bairro São Gerardo, onde foram realizados os procedimentos de flagrante por tráfico de entorpecentes.





A PM acredita ter dado um duro golpe no tráfico de entorpecentes naquela área da cidade por conta da quantidade de cocaína apreendida.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)