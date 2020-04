POLICIAIS MILITARES DO RAIO RECUPERAM DUAS MOTOS ROUBADAS EM SOBRAL

No final da noite de quinta-feira (09/04), dois homens tomaram de assalto uma Honda Bros Vermelha nas proximidades da Prefeitura Municipal de Sobral, logo em seguida roubaram uma outra motocicleta Honda Biz Branca nas proximidades da estação do VLT do Campo dos Velhos.





Logo após os roubos, a dupla foi presa em flagrante na Avenida Pericentral no Alto do Cristo em uma abordagem da Equipe Raio 05.





Com os infratores, os militares apreenderam um simulacro de arma de fogo, além de conseguir recuperar as duas motocicletas.





Eric Sales da Silva, 19 anos e um menor de 14 anos, foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral onde foram reconhecidos pelas vítimas.





Fonte: Sobral 190