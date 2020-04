Na noite deste domingo (19), o Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, usou a rede social e noticiou a morte de duas mulheres por Covid-19.





Segundo o prefeito, as vítimas são duas mulheres, uma de 61 anos, residia no Distrito de Taperuaba, que morreu dia 2 de abril, mas só hoje saiu o resultado. A outra, de 50 anos, morreu hoje e morava no Bairro Alda da Brasília.