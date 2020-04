URGENTE: Mandetta é demitido do Ministério da Saúde; médico oncologista Nelson Teich assume a pasta

O agora ex-ministro, Luiz Henrique Mandetta acaba de ser demitido oficialmente do Ministério da Saúde. Ele será substituído pelo oncologista e empresário Nelson Teich, que esteve com Jair Bolsonaro mais cedo no Palácio do Planalto.





Teich é formado na UERJ, com especialização em oncologia pelo Inca. Tem MBA em Gestão de Saúde pela Coppe e mestrado em Economia na Universidade de York. É fundador da Centro de Oncologia Integrado, adquirido pela UnitedHealth, destaca O Antagonista.





Hoje, o médico oncologista é sócio da Teich Health Care, uma consultoria de serviços médicos.





Atuou como um dos consultores da campanha eleitoral de Bolsonaro para a área de saúde e foi cotado para o ministério na época da transição, com apoio de Paulo Guedes. O novo ministro da Saúde conta ainda com o apoio da Associação Médica Brasileira, do próprio Guedes e de Fabio Wanjgarten (Secom).





(República de Curitiba)