Bolsonaro alerta que lockdown vai quebrar o Brasil

“O lockdown de fechar tudo, é o caminho do fracasso, vai quebrar o Brasil”, diz Bolsonaro.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a criticar, nesta quinta-feira (14), as medidas restritivas adotadas por governadores para conter a proliferação da pandemia de coronavírus.





Em conversa com a imprensa no Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro falou sobre o “retrato” do Brasil atual:





“Aperta para todo mundo, vai tirar o filho da escola particular, colocar na pública, esse é o retrato do Brasil. Está virando um país de pobres.”





E, em seguida, acrescentou:





“Vai chegar um ponto em que o caos vai se fazer presente aqui. O lockdown de fechar tudo é caminho do fracasso, vai quebrar o Brasil.“





O chefe do Executivo acrescentou:





“Vamos ser fadados a viver como um país de miseráveis, como tem alguns países da África subsaariana.”





(Renovamídia)