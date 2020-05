PF prende ex-secretário por venda de respiradores defeituosos ao Pará

Pedidos de prisão temporária partiram do Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado do Pará.





A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quarta-feira (13), em Brasília, o ex-secretário de Esporte do Distrito Federal.





André Felipe de Oliveira ocupou o cargo durante o governo de José Roberto Arruda. Ele é suspeito de participação em um esquema de venda de respiradores com defeito ao governo do Pará.





Um segundo empresário, que também é acusado de participação no crime, está foragido.





Os dois eram representantes da empresa que recebeu R$ 25 milhões do Pará para aquisição de 200 respiradores da marca Aeonmed, fabricados na China.





Além dos mandados de prisão temporária, os agentes cumpriram pedidos de busca e apreensão em cinco endereços ligados à empresa SKN do Brasil.





A companhia é a responsável pela venda dos respiradores defeituosos ao governo paraense, no Rio de Janeiro e em Brasília.





Os pedidos de prisão temporária partiram do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Estado do Pará (MP-PA) e foram autorizados pelo juiz federal Rubens Rollo D’Oliveira, da 3º Vara Criminal Federal em Belém, destaca o portal UOL.