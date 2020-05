Mais três mulheres são mortas na Grande Fortaleza. No ano, são 135 assassinatos do gênero no Ceará

Três mulheres foram assassinadas nas últimas 24 horas na Grande Fortaleza. Os crimes ainda estão sob investigação da Polícia e nenhum suspeito foi preso ou identificado. Com os registros de ontem, subiu para 135 o número de mulheres mortas no Ceará em 2020 em homicídios, latrocínios e feminicídios. Já são 20 casos somente em 13 dias de maio.





O primeiro crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (13) no bairro Diadema 2, na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde uma mulher de 47 anos de idade, mãe de três filhas já casadas, e avó, foi morta, a tiros, na porta de casa.





De acordo com a Polícia, a vítima, identificada como Maria Wanda, estava sentada em uma cadeira, na calçada de sua residência, quando foi atingida por vários tiros na cabeça. O caso ocorreu por volta das 14 horas na Rua Professora Zuleide Bezerra de Carvalho, proximidades da Areninha do bairro. Os assassinos fugiram em uma motocicleta e estão sendo procurados. A Polícia não sabe ainda o que motivou a morte violenta da dona de casa.





Já no começo da noite de ontem, uma jovem identificada apenas por Mayana foi também morta, a tiros, em Fortaleza. O assassinato da garota aconteceu na Rua Amâncio Pereira, no bairro Barroso, na zona Sul da Capital. De acordo com os primeiros levantamentos de investigação de policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a jovem caminhava pela rua na companhia de outra garota, quando bandidos passaram em um carro e atiraram várias vezes.





A jovem baleada, que era conhecida por “Arlequina”, teve morte imediata e os assassinos fugiram sem deixar pistas. A Polícia suspeita de mais uma morte na guerra de facções.





Executada





O terceiro assassinato aconteceu no Município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde ,na noite passada, mais um crime de morte foi registrado na localidade de Urucará.





Bandidos fortemente armados mataram uma jovem de 26 anos, identificada como Érika Daiane Araújo do Nascimento. De acordo com os moradores, os assassinos chegaram ali em um carro de cor escura e surpreenderam a vítima que estava na porta de casa conversando com um homem de aproximadamente 50 anos. Ele também foi ferido, com um tiro no braço. Érika foi atingida com vários tiros à queima-roupa e teve morte instantânea.





Balanço





Somente em 13 dias de maio, 20 mulheres foram assassinadas no Ceará, o que elevou para 135 o número de crimes do gênero no estado. Veja a lista das vítimas de maio:





01 (01/05) – Josélia Nunes Moura dos Santos, 39 (pauladas) – Messejana (CAPITAL)





02 (01/05) – Clara Mayelle Nunes Moura dos Santos (pauladas) – Messejana (CAPITAL)





03 (01/05) – Yonara Antonelle Nunes Moura dos Santos (facadas) – Messejana (CAPITAL)





04 (01/05) – Luíza Antônia Bezerra, 79 (estrangulada) – (LAVRAS DA MANGABEIRA)





05 (02/05) – Tatiane da Cunha Barros, 26 (bala) – B. Campo Novo/Sede (QUIXADÁ)





06 (02/05) – Maria de Fátima da Silva, 50 (bala) – Sítio Panelas/Distrito Quintaús (ACOPIARA)





07 (02/05) – Graciele da Silva Araújo, 25 (bala) – Sítio Panelas/Distrito Quintaús (ACOPIARA)





08 (03/05) – Carla Bessa Paulino, 30 (bala) – Bairro Coquinho/Sede (ARATUBA)





09 (04/05) – Vítima não identificada (achado de cadáver) – (SOBRAL)





10 (05/05) – Bruna K. , 19 (bala) – R. João Correia/B. Bom Jardim (CAPITAL)





11 (06/05) – Vitória Tatyra Aragão da Silva, 14 (bala) – Novo Parque Iracema (MARANGUAPE)





12 (07/05) – Darlyane, 20 (bala) – B. Alto do João Grande (MARANGUAPE)





13 (08/05) – Ana Jamile Pires Arruda, 23 (bala) – Bairro Serrinha (CAPITAL)





14 (09/05) – Maria Elizabete dos Santos, 34 (facadas) – D. Missão Nova (MESSÃO VELHA)





15 (09/05) – Antônia Marta de M., 50 (bala) – R. Tenente Marcos Lira/B. Serrinha (CAPITAL)





16 (11/05) – Ana Vitória Sousa da Silva, 3 anos (bala) – R. Santa Inês/B. Pirambu (CAPITAL)





17 (11/05) – Antônia J., 28 (bala) – Parque São João (MARANGUAPE)





18 (13/05) – Érika Dayane Araújo Nascimento, 26 (bala) – Loc. Ucucará (MARANGUAPE)





19 (13/05) – Maria Wanda, 47 (bala) – B. Diadema (HORIZONTE)





20 (13/05) – Mayana (bala) – R. Amâncio Pereira/Barroso (CAPITAL).





(Fernando Ribeiro)