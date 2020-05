Ceará supera a marca de mil mortos por Covid-19; casos confirmados chegam a 15.243

Dos 1.017 óbitos, 779 foram registrados somente em Fortaleza, cidade considerada o epicentro da doença no Estado.





O Ceará ultrapassou a marca de mil mortes por Covid-19 neste sábado (9). Agora, o estado registra 1.017 óbitos e 15.243 casos confirmados da doença, contabiliza a plataforma IntegraSUS, atualizada pela Secretaria da Saúde às 9h21 desta manhã.

Em relação ao último boletim epidemiológico desta sexta-feira (8), que apontava 15.134 casos e 997 óbitos, o acréscimo foi de 109 diagnósticos positivos e de outras 20 mortes. Conforme o balanço mais recente, 168 municípios já têm confirmações da doença pandêmica.





Fortaleza continua sendo a cidade com maior concentração do novo coronavírus desde o início da pandemia, com 10.572 casos e 779 óbitos. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana (RMF), aparecem na sequência com 631 e 321 casos, respectivamente.





Em todo o Estado, já foram realizados 41.476 exames para testagem da doença e são investigados 30.565 casos. A taxa de letalidade da Covid-19 está em 6,7%.





