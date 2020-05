COVID-19: FEIRANTES DE VIÇOSA TESTAM POSITIVO EM BARREIRA SANITÁRIA DE CHAVAL/CE

Em Chaval, no final da tarde dessa sexta-feira (01), duas pessoas oriundas de Viçosa do Ceará testaram positivo para Coronavírus durante uma fiscalização da Barreira Sanitária.





Segundo o Blog Chavalzada, os profissionais de saúde impediram a passagem de um veículo após serem informados que seus ocupantes haviam entrado em contato com um feirante infectado, morador de Viçosa.





A informação foi repassada pela Secretaria de Saúde de Viçosa, que alertou para as idas constantes do feirante a Chaval.





Dos 6 ocupantes do veículo, 2 testaram positivo, através do teste rápido. Todos que estavam no carro foram orientados a retornar para Viçosa.





(Camocim Online)