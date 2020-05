Em hospital de SP, mãe e filha se recuperam do coronavírus

Criança tinha passado por cirugia cardíaca antes de ser diagnosticada com Covid-19.

Em São Paulo, uma menina de 3 anos e sua mãe sobreviveram ao coronavírus. O caso ganhou destaque porque a pequena Ester Trancoso Barreto, de 3 anos, conseguiu se recuperar de uma terceira cirurgia cardíaca antes de contrair a Covid-19, deixando a família preocupada.





A mãe da garota, Elaine Trancoso, contou ao portal G1 sobre a luta de Ester pela vida muito antes da pandemia do coronavírus.





– Descobrimos ainda na gravidez que ela tem síndrome do ventrículo esquerdo. Alguns médicos chegaram a nos dizer que a Ester não sobreviveria – relatou.





A terceira cirurgia deveria ter acontecido em janeiro, mas acabou tendo que ser remarcada para março deste ano.





– Os médicos tinham medo de a Ester fazer a cirurgia e ser infectada. Além disso, por causa do coronavírus, o hospital estava com pouco sangue e a Ester precisaria de doações para conseguir ser operada. Não tinha o que fazer, o coraçãozinho dela precisava da cirurgia – disse o pai de Ester, Marcos Barreto.





A família da menina saiu de Cariacica, no Espírito Santo, para que ela fosse internada no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para a cirurgia. A operação correu bem, mas Ester apresentou problemas no pós-operatório.





Isolada na UTI, a criança apresentou sintomas da Covid-19. A mãe dela também percebeu no hospital que estava sem olfato. As duas foram diagnosticadas com coronavírus e passaram 10 dias isoladas na UTI. Fora isso, foram necessários outros 11 dias de isolamento em um quarto do hospital.





– A Ester só via as pessoas de máscara, óculos, ela ficava em pânico, chorava muito. Eu comecei a chorar junto depois do quinto, sexto dia no isolamento. Apesar de tudo, eu agradecia a Deus pela vida da minha filha e por estar isolada junto dela. Se eu não tivesse me contaminado junto, ela teria ficado sozinha – falou.





Depois de 21 dias de isolamento e mais de um mês de internação, um exame constatou que a menina estava livre da Covid-19. No último dia 24 de abril, data que marcou o aniversário de Ester, mãe e filha tiveram alta do hospital e puderam voltar para casa.





Fonte: Pleno News