"Game Over", diz Bolsonaro sobre Moro

“GAME OVER, pelo próprio Zap de Moro”, disse o presidente Bolsonaro.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (14), uma imagem do celular da deputada federal Carla Zambelli com uma conversa dela com o ex-ministro Sérgio Moro no WhatsApp.





Em uma série de postagens, o chefe do Executivo alega que o diálogo da deputada com o ex-juiz é a prova de que ele não interferiu na Polícia Federal (PF).





“20 minutos antes de sua coletiva o ex-ministro afirma que NÃO pediria demissão, caso o Presidente revogasse a exoneração do Delegado Valeixo”, escreveu Bolsonaro.





Bolsonaro disse ainda que Moro deixou claro que se ele desistisse da exoneração do então diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, não existiriam as acusações de interferência de sua parte na corporação e Moro permaneceria no governo.





“Fica claro que, com a possível revogação do decreto de exoneração, qualquer ‘interferência’ por parte do Presidente deixaria de existir”, acrescentou Bolsonaro.





“GAME OVER, pelo próprio Zap de Moro”, completou o presidente do Brasil.





O print do WhatsApp compartilhado por Bolsonaro já havia sido divulgado pela própria Zambelli durante participação em programa da Rede Bandeirantes exibido no dia 30 de abril.





Via Renovamidia