PT marca reunião para selar adesão e estratégias para o impeachment de Bolsonaro

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializará nesta sexta-feira, 15, o apoio ao impeachment do presidente eleito Jair Bolsonaro. A Executiva Nacional do partido de esquerda marcou uma reunião online para as 10 horas com o objetivo de discutir os últimos detalhes da estratégia que será adotada a partir de agora. A sigla subscreverá um pedido que deverá ser apresentado até a próxima quarta-feira, 20, por organizações da "sociedade civil".





A pressão para que o PT se posicionasse sobre o ‘impeachment’ partiu da militância de base do partido, o que começou a reverberar nas bases eleitorais dos congressistas da sigla. As denúncias feitas pelo ex-ministro Sergio Moro de que Bolsonaro havia tentado interferir na Polícia Federal e o aumento no número de mortes causadas pela pandemia do novo coronavírus podem ser usadas como argumento. Em reunião nesta semana, a bancada dos deputados federais decidiu apoiar por unanimidade a cassação de Bolsonaro e levou o posicionamento à Executiva Nacional.





A iniciativa de formular um amplo pedido de impeachment partiu do PSOL. O partido já tinha um acordo com o nanico PCB e foi atrás do PT e do PCdoB para ampliar a lista de signatários. Com o ‘sim’ dado pelos petistas, resta à direção do PCdoB emitir um posicionamento. Os comunistas relutam em embarcar no movimento por entenderem que este não é momento político ideal, já que a pauta do Congresso está tomada por projetos de combate à crise do coronavírus e por Bolsonaro manter apoio perante a sociedade.





Via Renovamídia